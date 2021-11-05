С 8 ноября Ленобласть возвращается в режим рабочих дней

С понедельника, 8 ноября, 47-ой регион возвращается с «ковидных каникул».

Такое решение принял губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Эпидемиологическая ситуация в области до сих пор непростая, однако ее держат под контролем.

«Мы поддерживаем резерв коечного фонда, создали запас медикаментов и средств индивидуальной защиты, обеспечиваем стабильные поставки кислорода», — сообщает зампред Правительства Ленобласти по социальным вопросам Николай Емельянов.

В регионе считают, что продлять нерабочие дни необходимости нет. Также не имеет смысла продлевать каникулы школам и профессиональным заведениям. Последние тоже возобновят работу с 8 ноября.

Со следующего понедельника вновь начнут работать торговые центры, однако с ограничениями, которые действовали еще до начала локдауна.

В отношении сферы услуг и развлечений, а также музеев сохраняются требования, введённые с 30 октября (QR-коды — в том числе).

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге может быть продлен локдаун после 7 ноября.