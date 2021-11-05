Мать Ольги Бузовой болеет ковидом

Ирина Бузова, мама российской телеведущей, певицы, актрисы театра и кино Ольги Бузовой, заразилась новой коронавирусной инфекцией.

Об этом 5 ноября сообщает 78.ru.

«Я болею ковидом», — заявила изданию женщина.

Напомним, что сама Ирина Бузова медик. Она работает заместителем главного врача одной из петербургских стоматологических клиник.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что телеведущая и певица Ольга Бузова обвинила во лжи гендиректора Московского художественного академического театра им. Горького (МХАТ) Владимира Кехмана. Спектакль «Чудесный Грузин» с участием Бузовой должен был пройти 2 ноября. Певица рассказала в своем Instagram, что все билеты на постановку раскупили за считанные дни. Однако, по словам Бузовой, Кехман поручил отменить спектакль и объяснить это плохой покупкой билетов.