Инспекторы ДПС доставили в больницу раненого петербуржца с кровотечением

Инспекторы ДПС доставили в больницу раненого петербуржца с кровотечением
Инспекторы помогли пострадавшему. Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России

Сотрудники дорожной полиции доставили в больницу мужчину с сильным кровотечением. Об этом 5 ноября сообщили в Управлении ГИБДД ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел 28 октября. В 17:00 на 23 км трассы Кола к сотрудникам правопорядка обратился 45-летний мужчина с обильным кровотечением. Он повредил левую кисть и попросил доставить его в больницу.

Мужчина травмировал руку болгаркой во время ремонта и решил самостоятельно добраться до медучереждения. Однако за рулем ему стало плохо и он обратился к инспекторам ДПС.

Инспектор ДПС лейтенант полиции Красов Д.С. и инспектор ДПС прапорщик полиции Сазонов А.В. самостоятельно доставили мужчину в медучреждение.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге полицейский спас из Невы тонущего мужчину.

госавтоинспекция ленобласть


 

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