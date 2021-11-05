Инспекторы ДПС доставили в больницу раненого петербуржца с кровотечением

Сотрудники дорожной полиции доставили в больницу мужчину с сильным кровотечением. Об этом 5 ноября сообщили в Управлении ГИБДД ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел 28 октября. В 17:00 на 23 км трассы Кола к сотрудникам правопорядка обратился 45-летний мужчина с обильным кровотечением. Он повредил левую кисть и попросил доставить его в больницу.

Мужчина травмировал руку болгаркой во время ремонта и решил самостоятельно добраться до медучереждения. Однако за рулем ему стало плохо и он обратился к инспекторам ДПС.

Инспектор ДПС лейтенант полиции Красов Д.С. и инспектор ДПС прапорщик полиции Сазонов А.В. самостоятельно доставили мужчину в медучреждение.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге полицейский спас из Невы тонущего мужчину.