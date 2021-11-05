В Ленобласти в субботу пойдет мокрый снег

В Ленобласти в субботу пойдет мокрый снег
В субботу в Ленобласти будет дождь со снегом. Фото: pexels.com

В субботу в Ленинградской области метеорологи обещают дожди. Кроме того, в отдельных районах пойдет снег.

Как пишет ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 6 ноября в области выпадут осадки. В некоторых районах дождь будет идти вместе с мокрым снегом.

Прогнозируется, что большую часть дня преобладать станет облачная погода. Практически во всем 47-м регионе прольются небольшие дожди.

Ветер будет юго-западным и западным. В ночное время суток его порывы, как обещают, достигнут 6-11 метров в секунду, днем, при этом, 4-9 метров в секунду.

В течение суток температура воздуха будет колебаться от +2…до +7 градусов.

Ночью температура воздуха составит +1…+6 градусов. Днем будет гораздо более тепло, термометры покажут +5…+10 градусов.

Ранее Gazeta.Spb.ru сообщала, что в пятницу в Петербурге будет дождь и +10 градусов.

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