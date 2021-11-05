В Петербурге не будут продлевать нерабочие дни

Режим нерабочих дней в Петербурге после 7 ноября продлеваться не будет. Об этом сообщили в Смольном.

С 8 ноября в Северной столице будут действовать ряд ограничений.

Так, организации общепита, цирки, концертные залы, кинотеатры, а также прочие организации исполнительских искусств, аквапарки, зоопарки, океанариумы, ледовые катки будут работать только до 23.00. Кроме того, до 11 вечера разрешено проводить культурные, зрелищные, конгрессно-выставочные, физкультурные, торжественные и досуговые мероприятия при условии соблюдения предписанных ранее требований, в том числе по количеству участников.

Для театров, музеев, цирков, концертных и выставочных залов, кинотеатров, при размещении в домах отдыха действует режим обслуживания посетителей по предъявлению QR-кода (с 30 октября).

С 1 ноября численность массовых мероприятий, которые можно проводить без согласования, снижена с 75 до 40 человек.

С 15 ноября без QR-кодов не попасть будет бассейны, фитнес-центры и другие спортивные залы, развлекательныезаведения, а также на церемонии торжественной регистрации брака.

С 1 декабря QR-код будет необходимо предъявлять посетителям предприятий общепита (кроме производственных столовых, вокзалов и аэропорта), объектов розничной торговли (кроме аптек, автозаправок, продовольственных магазинов, магазинов, продающих товары первой необходимости, и магазинов, не имеющих зала обслуживания).

С 30 октября непривитым людям старше 60 лет рекомендовано не покидать место проживания, за исключением случаев особой необходимости.

Напоминаем, что нерабочие дни в стране ввели с 30 октября по 7 ноября.

По последним данным, с начала пандемии в России выявлено 8 714 595 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 244 447 летальных исходов, выздоровел 7 505 971 человек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Мурашко заверил, что в регионах решили проблему с нехваткой «Спутника Лайт».