Российского дипломата нашли мертвым у здания посольства в Германии

По предварительной версии, дипломат выпал из окна в Берлине. Фото: pexels.com

По предварительной версии, дипломат выпал из окна в Берлине. Фото: pexels.com

В столице Германии, Берлине, найдено бездыханное тело дипломата из Российской Федерации.

О трагедии сообщает немецкое издание Der Spiegel.

Труп российского дипломата обнаружили рядом со зданием посольства в Берлине.

Стоит заметить, что труп секретаря посольства российской дипмиссии заметили на тротуаре, прямо перед зданием посольства в немецком Берлине.

Согласно предварительной версии, погибший мог выпасть из окна.

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