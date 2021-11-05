Российского дипломата нашли мертвым у здания посольства в Германии

Российского дипломата нашли мертвым у здания посольства в Германии
По предварительной версии, дипломат выпал из окна в Берлине. Фото: pexels.com

В столице Германии, Берлине, найдено бездыханное тело дипломата из Российской Федерации.

О трагедии сообщает немецкое издание Der Spiegel.

Труп российского дипломата обнаружили рядом со зданием посольства в Берлине.

Стоит заметить, что труп секретаря посольства российской дипмиссии заметили на тротуаре, прямо перед зданием посольства в немецком Берлине.

Согласно предварительной версии, погибший мог выпасть из окна.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Следственный комитет в Татарстане открыл уголовное дело после отравления россиян, отдыхающих в отеле Хургады. Дело завели по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что при столкновении поездов около английского Солсбери пострадали 13 человек.

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