В Петербурге пройдет донорская суббота

В Петербурге пройдет донорская суббота
В Петербурге состоится донорская суббота. Фото: pixabay.com

Ежемесячная донорская суббота состоится уже завтра, 6 ноября, на Городской станции переливания крови

Прием доноров будет осуществляться без предварительной записи, но с «донорским светофором», с 09:00 до 13:00 часов на Московском проспекте, в доме №104.

Отмечается, что стать донором крови возможно только через месяц после вакцинации от коронавируса.

«Доноры помогают спасать жизни, делают нужное и благородное дело. Благодаря им в городских стационарах всегда есть достаточный запас крови», — заявил градоначальник Северной столицы Александр Беглов.

Стоит напомнить, что донорские субботы на Городской станции переливания крови проходят более 10 лет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Москве вдвое увеличили выплаты донорам плазмы для лечения COVID.

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