В Москве неизвестный на электросамокате сбил пенсионерку

В Москве неизвестный на электросамокате на большой скорости наехал на пожилую женщину, после чего скрылся.

Инцидент произошел на Манежной площади рядом с памятником маршалу Жукову, сообщили в пресс-службе столичного управления Росгвардии.

На место происшествия прибыли сотрудники Росгвардии, оказали пенсионерке медпомощь и вызвали на место врачей. Как сообщили в ведомстве, 77-летнюю женщину госпитализировали с переломом плеча и черепно-мозговой травмой. Виновника произошедшего сейчас разыскивает полиция.

В период с января по сентябрь 2021 года в России произошло более 416 ДТП с участием электросамокатов, это на 51,27% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в МВД.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России в 2,7 раза выросли продажи электросамокатов. С января этого года в России продали около 335 тысяч электрических самокатов, а за этот же период прошлого года — 130 тысяч.