В Москве неизвестный на электросамокате сбил пенсионерку

В Москве неизвестный на электросамокате сбил пенсионерку
Инцидент произошел на Манежной площади. Фото: Pixabay

В Москве неизвестный на электросамокате на большой скорости наехал на пожилую женщину, после чего скрылся.

Инцидент произошел на Манежной площади рядом с памятником маршалу Жукову, сообщили в пресс-службе столичного управления Росгвардии.

На место происшествия прибыли сотрудники Росгвардии, оказали пенсионерке медпомощь и вызвали на место врачей. Как сообщили в ведомстве, 77-летнюю женщину госпитализировали с переломом плеча и черепно-мозговой травмой. Виновника произошедшего сейчас разыскивает полиция.

В период с января по сентябрь 2021 года в России произошло более 416 ДТП с участием электросамокатов, это на 51,27% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в МВД.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России в 2,7 раза выросли продажи электросамокатов. С января этого года в России продали около 335 тысяч электрических самокатов, а за этот же период прошлого года — 130 тысяч.

москва росгвардия электросамокат


 

Новости партнеров
Локдаун еще на неделю, продление ареста Хованского, театр
Локдаун еще на неделю, продление ареста Хованского, театр "Буфф" теперь без QR-кода: главное в Петербурге 3 ноября
Врачи Петербурга проверили 12 смертей после вакцинации от COVID-19
Врачи Петербурга проверили 12 смертей после вакцинации от COVID-19
Путин снял с должности прокурора Петербурга
Путин снял с должности прокурора Петербурга
«Спутник Лайт» будет доступен только для двух категорий граждан
«Спутник Лайт» будет доступен только для двух категорий граждан
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Ведущий передачи «Модный приговор» раскритиковал образ Глюкозы на ...
Появились предположения, почему Аршавин не стал директором «Зенита»
В Петербурге могут начать отстранять от работы за отказ вакцинироваться
Петербургский клуб «Зенит» обыграл турецкий «Эфес» со ...
За потерю доступа к дипсобственности Москва потребовала компенсацию в сотни ...
На перекрестке проспекта Энтузиастов и Наставников произошло ДТП с ...
Pfizer заявила, что ее новый антивирусный препарат снижает вероятность ...
Эксперты считают, что плацента беременных женщин, больных COVID-19, также ...