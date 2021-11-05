Задержаны двое подозреваемых в нападении на отца с ребенком в Новой Москве

Задержаны двое подозреваемых в нападении на мужчину с ребенком в Новой Москве. Об этом в пятницу, 5 ноября, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

В ближайшее время их доставят в подразделение ведомства для проведения необходимых следственных действий Расследование по уголовному делу продолжается.

Накануне в Сети появилось видео нападения четверых мужчин — предположительно, приезжих — на отца с маленьким ребенком. Инцидент произошел в районе Новые Ватутинки в Новой Москве. На помощь мужчине пришли очевидцы, а ребенок успел убежать. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге в Центральном районе правоохранителям сообщили, что по адресу Загородный проспект 9-54 ножевое ранение у мужчины. По тому же адресу были задержаны трое подозреваемых.