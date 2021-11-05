«Красная стрела» обещает сохранить дом Шредера на Васильевском острове

&#171;Красная стрела&#187; обещает сохранить дом Шредера на Васильевском острове
"Красная стрела" обещает сохранить дом Шредера на Васильевском острове. Фото: "Яндекс.Карты"

Участки земли на углу 7-й линии Васильевского острова приобрела компания «Красная стрела». Там планируют снести все советские корпуса и построить жилой комплекс. Дом Шредера компания обещала не трогать.

Согласно проекту нового владельца земли на 7-й линии Васильевского острова, на приобретенном участке планируется возведение жилищного комплекса. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу компании.

Участки, расположенные на месте бывшего завода им. Козицкого между 7-й и 8-й линиями В.О., а также набережная реки Смоленки теперь принадлежат компании «Красная стрела».

Комплекс, который планируется построить на приобретенной земле, будет с переменной очередностью иметь по 5-9 этажей. Общая площадь проекта — около 20 тысяч квадратных метра. По словам гендиректора ГК «Красная стрела» Николая Урусова, в новом доме будет примерно 400 квартир.

При этом, дом Шредера, находящийся на выкупленной территории, обещают сохранить. Финансированием проекта займется «Сбербанк», который выделит на строительство 4 млрд рублей.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что жилой комплекс «Ойкумена» перешел во владение компании «Ленстройтрест». Первая очередь объекта будет сдана в 2022 году. Покупка обошлась компании в 6,5 миллиарда рублей.

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