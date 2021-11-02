ЖК «Ойкумена» перешел во владение компании «Ленстройтрест»

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ЖК "Ойкумена" перешел во владение компании "Ленстройтрест". Фото: ЖК "Ойкумена"

Строящийся у Новоорловского лесопарка на Суздальском шоссе 20 жилой комплекс «Ойкумена» перешел во владение компании «Ленстройтрест».

Группа компаний приобрела 100% долей московского девелопера «Ойкумена – специализированный застройщик». Об этом сообщает пресс-служба «Ленстройтрест».

Первая очередь объекта будет сдана «Ленстройтресту» в 2022 году. Сумма совершенной сделки составила 6,5 миллиарда рублей. В ходе процесса был передан 21 гектар в Приморском районе Петербурга. Сейчас на сданной территории строится жилой комплекс «Ойкумена».

Есть вероятность, что когда комплекс будет достроен, он будет сдаваться с другим названием. Кроме того будет изменена бренд-платформа. Бывший девелопер продолжит заниматься вводом в эксплуатацию только первых корпусов, остальные передаются на сдачу новому владельцу.

В 2Ленстройстресте» отметили, что стоимость недвижимости на старте продаж новых очередей будет начинаться от 150 тыс. рублей за один «квадрат», сообщает «Коммерсант»

Ранее gazeta.spb.ru писала, что земельный участок на бульваре Менделеева в Мурино также передали в собственность другой компании ООО «Мавис».

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