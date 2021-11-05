Московская семиклассница ждет уже второго ребенка за год

Московская семиклассница ждет уже второго ребенка за год. Фото: pixabay

Московская семиклассница ждет уже второго ребенка за год. Фото: pixabay

Участница седьмого класса московской школы готовится стать матерью второй раз за год.

В столице России учащаяся седьмого класса ждет второго ребенка за год. Об этом сообщает «Москва.ру» со ссылкой на канал РЕН.ТВ.

Как стало известно московская школьница снова ждет второго ребенка. Девушка прошла обследование в поликлинике, где ей сообщили, что она беременна, причем во второй раз за год. О первом ребенке семиклассница узнала в марте 2021 года. Спустя положенное время 15-летняя школьница стала матерью в первый раз. Сейчас она снова ждет очередного ребенка.

Медики направили информацию о беременности школьницы в правоохранительные органы. Удалось установить предполагаемого отца ребенка. Им оказался 26-летний москвич, которого сотрудники МВД оперативно задержали.

Девушка живет вместе с матерью, братом и малышом. Семья помогает ей растить первого ребенка.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что с отцом первого ребенка несовершеннолетняя семиклассница рассталась, а через несколько месяцев начала встречаться с другим молодым человеком.