Петербуржцам, достигшим 100 лет, будут выплачивать по 25 тысяч рублей

Петербуржцам, достигшим 100 лет, будут выплачивать по 25 тысяч рублей. Фото: pixabay

Петербуржцам, достигшим 100 лет, будут выплачивать по 25 тысяч рублей. Фото: pixabay

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписала нормативный акт, где указано, что достигшим 100-летнего возраста людям будут выплачивать по 25 тысяч рублей.

Александр Беглов подписал документ, где говорится о выплатах в размере 25 тысяч рублей петербуржцам, достигшим 100 летнего возраста. Об этом сообщает пресс-служба администрации Санкт-Петербурга.

Со 101 года жителям Петербурга каждый год будут выплачивать по 25 тысяч, на 90-летия также придет выплата в сумме 15 тысяч рублей, на 95 лет заплатят 20 тысяч. Новое постановление вступит в силу с 1 января 2022 года.

С 29 октября по 5 ноября губернатор в сумме подписал один закон, 16 постановлений правительства Петербурга и два постановления губернатора города.

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