Петербуржцам, достигшим 100 лет, будут выплачивать по 25 тысяч рублей

Петербуржцам, достигшим 100 лет, будут выплачивать по 25 тысяч рублей
Петербуржцам, достигшим 100 лет, будут выплачивать по 25 тысяч рублей. Фото: pixabay

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписала нормативный акт, где указано, что достигшим 100-летнего возраста людям будут выплачивать по 25 тысяч рублей.

Александр Беглов подписал документ, где говорится о выплатах в размере 25 тысяч рублей петербуржцам, достигшим 100 летнего возраста. Об этом сообщает пресс-служба администрации Санкт-Петербурга.

Со 101 года жителям Петербурга каждый год будут выплачивать по 25 тысяч, на 90-летия также придет выплата в сумме 15 тысяч рублей, на 95 лет заплатят 20 тысяч. Новое постановление вступит в силу с 1 января 2022 года.

С 29 октября по 5 ноября губернатор в сумме подписал один закон, 16 постановлений правительства Петербурга и два постановления губернатора города.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что пожилым людям специалисты советуют заниматься спортом 2,5 часа в неделю. Такое время оптимально подходит для укрепления сердечно-сосудистой системы и костно-мышечных тканей, а также снижает риск нарушения когнитивных функций.

2022 год Александр Беглов ленобласть нововвдения новости СПб пожилые люди постановление


 

Новости партнеров
Локдаун еще на неделю, продление ареста Хованского, театр
Локдаун еще на неделю, продление ареста Хованского, театр "Буфф" теперь без QR-кода: главное в Петербурге 3 ноября
Смольный продлит ковидные
Смольный продлит ковидные "каникулы" в Петербурге на неделю
Десять лет без МС Вспышкина: каким был первый диджей России и Петербурга
Десять лет без МС Вспышкина: каким был первый диджей России и Петербурга
Вирусолог назвал предсмертный симптом больных COVID-19
Вирусолог назвал предсмертный симптом больных COVID-19
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге памятник Городовому сменил место «жительства»
В Красном Селе трое мужчин устроили стрельбу
У Шамокши разыскивали потерявшихся в лесу женщину и мужчину
После смертельного ДТП на «Коле» проводится проверка
В воскресенье в Петербурге пройдет дождь
Стали известны основные симптомы ковида у вакцинированных
На пересечении Учебного и Есенина произошло ДТП с участием КамАЗа
Эколог назвала страны, которые находятся под угрозой исчезновения