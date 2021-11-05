Председатель СК поручил переквалифицировать дело о нападении в Москве в покушение на убийство

Председатель СК поручил переквалифицировать дело о нападении в Москве в покушение на убийство
Председатель СК поручил переквалифицировать дело о нападении в Москве в покушение на убийство. Фото: "Яндекс.Карты"

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать дело о нападении на мужчину с ребенком в Новых Ватутинках. Теперь может быть обвинение по статье «покушение на убийство».

Председатель Следственного комитета РФ поучил поменять статью о нападении в покушение на убийство. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК.

«В связи с тем, что в ряде СМИ, со слов потерпевшего, стала распространяться информация о том, что у нападавших был колюще-режущий предмет, председатель Следственного комитета дал указание руководителю ГСУ СК России по Москве Стрижову А. А. переквалифицировать действия напавших на мужчину с ребенком в Новой Москве на более тяжкую статью — покушение на убийство», — заявили в пресс-службе.

Руководству московского управления ведомства Бастрыкин поручил ходатайствовать об избрании меры пресечения задержанным в виде заключения под стражу. По словам председателя СК РФ, нападавшие не только подвергли избиению мужчину, но и своими действиями создали угрозу жизни и здоровью ребенку.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что был задержан третий человек, который, вероятно, участвовал в нападении на мужчину с ребенком в Москве. Также есть вероятность, что нападавших было четверо.

москва Новая Москва покушение на убийство Россия СК РФ уголовная ответственность


 

Новости партнеров
Локдаун еще на неделю, продление ареста Хованского, театр
Локдаун еще на неделю, продление ареста Хованского, театр "Буфф" теперь без QR-кода: главное в Петербурге 3 ноября
Гинцбург заявил об отсутствии побочных действий даже у трижды вакцинированных
Гинцбург заявил об отсутствии побочных действий даже у трижды вакцинированных "Спутником V"
Путин снял с должности прокурора Петербурга
Путин снял с должности прокурора Петербурга
Вирусолог назвал предсмертный симптом больных COVID-19
Вирусолог назвал предсмертный симптом больных COVID-19
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Грабители вынесли из дома во Всеволожском районе 2 млн рублей и золото
Невролог назвала фактор, повышающий риск заболеть COVID-19
В Петербурге зафиксировано 3138 новых случаев коронавируса
В Петербурге мошенники обманули пенсионера более чем на 2 млн рублей
На Наставников полицейским после ДТП пришлось нести на руках водителя
На Седова мужчина, пытавшийся помочь другу, упал с крыши и умер
В Петербурге памятник Городовому сменил место «жительства»
В Красном Селе трое мужчин устроили стрельбу