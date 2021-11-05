Председатель СК поручил переквалифицировать дело о нападении в Москве в покушение на убийство

Председатель СК поручил переквалифицировать дело о нападении в Москве в покушение на убийство. Фото: "Яндекс.Карты"

Председатель СК поручил переквалифицировать дело о нападении в Москве в покушение на убийство. Фото: "Яндекс.Карты"

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать дело о нападении на мужчину с ребенком в Новых Ватутинках. Теперь может быть обвинение по статье «покушение на убийство».

Председатель Следственного комитета РФ поучил поменять статью о нападении в покушение на убийство. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК.

«В связи с тем, что в ряде СМИ, со слов потерпевшего, стала распространяться информация о том, что у нападавших был колюще-режущий предмет, председатель Следственного комитета дал указание руководителю ГСУ СК России по Москве Стрижову А. А. переквалифицировать действия напавших на мужчину с ребенком в Новой Москве на более тяжкую статью — покушение на убийство», — заявили в пресс-службе.

Руководству московского управления ведомства Бастрыкин поручил ходатайствовать об избрании меры пресечения задержанным в виде заключения под стражу. По словам председателя СК РФ, нападавшие не только подвергли избиению мужчину, но и своими действиями создали угрозу жизни и здоровью ребенку.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что был задержан третий человек, который, вероятно, участвовал в нападении на мужчину с ребенком в Москве. Также есть вероятность, что нападавших было четверо.