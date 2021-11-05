Полиция задержала в Москве третьего человека, подозреваемого в нападении на мужчину с ребенком

Полиция задержала в Москве третьего человека, подозреваемого в нападении на мужчину с ребенком. Фото: "Яндекс.Карты"

Полиция задержала в Москве третьего человека, подозреваемого в нападении на мужчину с ребенком. Фото: "Яндекс.Карты"

Правоохранительные органы задержали в Москве третьего участника конфликта, который произошел в Новых Ватутинках.

Сегодня, 5 ноября, вечером был задержан третий человек, который, вероятно, участвовал в нападении на мужчину с ребенком в Москве. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

«Сотрудниками полиции в Москве задержан третий участник конфликта в микрорайоне Новые Ватутинки», — отмечается в сообщении.

В эфире «Соловьев Live» глава пресс-службы ГУ МВД Москвы Владимир Васенин заявил, что есть предположения о четвертом человеке, участвовавшем в нападении. Его данные, по словам Васенина, также есть у сотрудников правоохранительных органов.

По предварительным данным, инцидент произошел у магазина, куда пришли мужчина с ребенком. После конфликт продолжился в районе пешеходного перехода. Именно эта часть была снята на видео, которое потом оказалось в интернете. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на помощь мужчине, избитому в районе Новые Ватутинки в Новой Москве, мужчине пришли очевидцы, ребенок тем временем успел убежать.