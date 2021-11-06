Грабители вынесли из дома во Всеволожском районе 2 млн рублей и золото

Во Всеволожском районе Ленинградской области совершена крупная кража.

Полиция возбудила уголовное дело по факту кражи из частного загородного дома.

Как сообщили в ГУ МВД по городу и региону, 4 ноября около 18 часов в полицию обратился 47-летний мужчина и рассказал о том, что в его доме в поселке Западная лица Всеволожского района в 10 часов утра из сейфа пропали 2 миллиона рублей и золотые украшения. Возбуждено уголовное дело части 4 статьи 158 УК РФ (Кража).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что во Всеволожском районе Ленинградской области у настоятеля храма украли три ружья и ювелирные изделия.