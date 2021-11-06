В давке на музыкальном фестивале в Техасе погибли восемь человек

В давке на музыкальном фестивале в Техасе погибли восемь человек
На фестивале произошла давка. Фото: Pixabay

На музыкальном фестивале Astroworld Festival в Техасе произошла трагедия — погибли восемь человек.

Кроме того, еще несколько пострадали, сообщает местное издание Houston Chronicle со ссылкой на правоохранительные органы.

Точная причина произошедшего устанавливается. Как пишет издание, на фестивале произошла давка, на двухдневный фестиваль приехали 50 тыс. человек

Инцидент произошел в пятницу во время выступления рэпера Трэвиса Скотта. Второй день фестиваля отменили.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что международный кинофестиваль «Послание к человеку» из-за новых коронавирусных ограничений пройдет в смешанном формате. Об этом стало известно сегодня, 24 октября.

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