Фестиваль «Послание к человеку» в Петербурге из-за ограничений пройдет в смешанном формате

Фестиваль "Послание к человеку" в Петербурге из-за ограничений пройдет в смешанном формате. Фото: сайт кинофестиваля "Послание к человеку"

Фестиваль "Послание к человеку" в Петербурге из-за ограничений пройдет в смешанном формате. Фото: сайт кинофестиваля "Послание к человеку"

Международный кинофестиваль «Послание к человеку» из-за новых коронавирусных ограничений пройдет в смешанном формате. Об этом стало известно сегодня, 24 октября. Пресс-служба фестиваля сообщила об изменениях на своем сайте.

Некоторые показы фильмов кинофестиваля «Послание к человеку» пришлось перенести в онлайн-формат. Эти меры связны с введением ограничений 30 октября.

«В связи с этим наш кинофестиваль меняет свой формат на гибридный. 29 октября пройдёт церемония открытия, состоится показ основных специальных программ -«Панорама.doc», «Кино сверхреальности» и «Пропущенное»», — сообщают организаторы.

С 30 октября часть программы будет доступна для зрителей в онлайн-формате. Более подробную информацию огранизаторы планируют сообщить позже.

До введения ограничений кинопоказы фестиваля «Послание к человеку» должны были полностью пройти на центральных площадках города: в кинотеатрах «Аврора», «Родина», в «Доме кино» и на «Ленфильме».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что с 30 октября запрещается деятельность общепита, кроме обслуживания на вынос и доставки, общепита на вокзалах, АЗС, а также производственных столовых.