Пьяный мужчина из Тихвина звонил в полицию и сыпал угрозами

В результате злоумышленник стал фигурантом уголовного дела.

В Тихвине задержали 54-летнего мужчину, который подозревается в ложном сообщении о преступлении. Об этом сегодня, 6 ноября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По предварительным данным, подвыпивший злоумышленник звонил в полицию 5 ноября. Он уверял, что готов нанести повреждения одному из объектов транспорта. Сотрудники правоохранительных органов быстро установили личность звонившего и задержали его в магазине.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по части 2 статьи 207 УК РФ. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что полиция задержала еще одного участника конфликта в Новой Москве. Ночью задержали мужчину 2002 года рождения. Подозреваемый доставлен в территориальное подразделение полиции.