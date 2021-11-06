Мост через Вуоксу полностью реконструировали

Мост через Вуоксу полностью реконструировали
Капремонт моста через реку Вуокса. Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

В ходе капитального ремонта пришлось практически полностью разобрать переправу.

Мост через Вуоксу под Выборгом наконец-таки полностью реконструировали. О завершении работ рассказали в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Ремонт проводился на 360-м километре автодороги Выборг – Светогорск, входящей в состав трассы А-181 «Скандинавия». Отмечается, что переправу практически полностью разбила, подрядчику пришлось обновить девять опор и обновить различные части моста.

В результате удалось расширить проезжую часть, установить барьеры и перильные ограждения, а также новое освещение. В ФКУ Упрдор «Северо-Запад» рассказали, что мост будет пользоваться большой популярностью, так как на дороге от Выборга до Светогорска наблюдается стабильно высокий трафик.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что горожан удивил мужчина, прыгнувший с моста в канал Грибоедова.

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