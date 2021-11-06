Коломяги окутало дымом после крупного пожара в заброшке

На место инцидента приезжали пожарные, полиция и газовая служба.

В Приморском районе Петербурга сегодня, 6 ноября, тушили заброшенное здание. Крупный пожар серьезно напугал местных жителей – на протяжении некоторого времени им приходилось дышать дымом. Об инциденте сообщили в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Любимые Коломяги».

Пожар произошел на Малой Десятинной улице. Там огнем был охвачен один из домов в зоне частной застройки. На место приезжали не только пожарные, но также полиция и газовая служба.

«Горело сильно, но быстро потухло, потом долго дым был. Приезжали пожарные, полиция, а чуть позже газовая служба»,

— рассказывают очевидны.

На данный момент возгорание ликвидировано. По предварительным данным, никто не пострадал. Один из пользователей предположил, что в здании проживали бездомные.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на трассе «Россия» после ДТП загорелась машина: водитель погиб.