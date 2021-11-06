Привитые «Спутником V» получат COVID-сертификат в Австрии, но с условием

Привитые «Спутником V» получат COVID-сертификат в Австрии, но с условием
Австрия возобновила авиасообщение с Россией. Фото: pixabay

Сертификаты получат те, кто сделают дополнительную прививку.

Россияне, привившие «Спутником V», смогут получить действительный на территории Австрии COVID-сертификат, если выполнят одно условие. Им придется сделать дополнительную прививку дозой мРНК-вакцины. Об этом сегодня, 6 ноября, пишет ТАСС, ссылаясь на Минздрав Австрии.

Отмечается, что Россия и Австрия сняли ограничения на авиасообщения. В стране с 8 ноября вводят жесткие ограничения для непривитых. Ходить по некоторым заведениям и объектам смогут только те, кто сделал прививку или переболел коронавирусом. Россияне, которые хотят побывать в Австрии, также смогут посещать различные предприятия, если сделают дополнительную прививку.

Напоминаем, что за сутки в Австрии зарегистрировали 10 тысяч случаев заражения коронавирусом – это антирекорд страны. На данный момент там привились более 5,6 миллионов человек при населении в 8,9 миллионов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Австрия и Россия снимают ограничения на авиасообщение. Если прививки нет, то придется отправиться на карантин, из которого, к слову, можно выйти досрочно, если ПЦР-тест, взятый на шестой день по прибытии, будет отрицательным.

"Спутник V" австрия вакцинация


 

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