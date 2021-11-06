Под Кингисеппом бойфренд сломал челюсть беременной 18-летней девушке

Пострадавшая находится на девятом месяце беременности.

В Кингисеппском районе выясняются обстоятельства госпитализации 18-летней беременной девушки. По предварительным данным, ее избил 20-летний бойфренд. Об этом сегодня, 6 ноября, сообщает 47news, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

Все случилось в деревне Большая Пустомержа. Оттуда госпитализировали девушку на девятом месяце беременности. Медики диагностировали перелом челюсти, сотрясение и ушибы.

На данный момент выяснили, что будущая мать побил бойфренд в ходе конфликта. Ранее парень уже был судим. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства инцидента и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что стала известна причина избиения киберспортсмена, повлекшая смерть.