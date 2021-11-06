Обвиняемый в убийстве девочки в Орловской области мог убить мальчика 16 лет назад

Обвиняемый в убийстве девочки в Орловской области мог убить мальчика 16 лет назад
Полицейские разбираются в обстоятельствах происшествия. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Найдены труп 11-летнего мальчика и фрагменты его одежды.

В Орловской области обнаружили труп 11-летнего мальчика, который считался пропавших на протяжении 16 лет. Полицейские полагают, что к исчезновению и смерти мальчика может быть причастен мужчина, которого недавно обвинили в убийстве девочки. Об этом сообщили в региональном СУ СК.

Известно, что мальчик в июне 2005 года вышел из дома бабушки в селе Казарь, после чего пропал. На протяжении долгих лет правоохранительные органы пытались понять, что случилось с ребенком, но никаких зацепок найдено не было.

После того, как задержали 61-летнего мужчины, подозреваемого в убийстве девятилетней девочки из того же села, стало понятно, что он может быть причастен к еще одному аналогичному преступлению. На данный момент обстоятельства выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что найден предполагаемый убийца 9-летней Вики, пропавшей летом в Орловской области.

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