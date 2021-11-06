Мурашко: поставки «Спутника Лайт» в регионы начнутся с понедельника

Некоторое время назад появилась информация, что в регионах России не хватает однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт».

Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко заявил в ходе рабочей поездки в Рязанскую область, что в регионы уже в следующий понедельник, 8 ноября, начнет поступать препарат от коронавируса «Спутник Лайт». Об этом сообщает ТАСС.

Лекарство по стране распределят сотрудники министерства.

По словам Михаила Мурашко, на «Спутник Лайт» есть спрос, поэтому дополнительные объёмы вакцины уже заказаны. Поставка планируется на следующей неделе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Министерстве здравоохранения сообщили, что в России развернуто рекордное количество ковидных коек.