В мире коронавирусом заболели почти 250 млн человек

По всему миру продолжают ежедневно регистрировать новые случаи заражения COVID-19. Наличие данного вируса выявили уже у 249 млн 676 тыс. 569 человек.

По данным SCMP на субботу, 6 ноября, на всей планете от COVID-19 умерло 5 млн 45 тыс. 881 человек.

На первом месте по количеству зараженных инфекцией по-прежнему США, там коронавирусом больны уже 46 млн 435 тыс. 967 человек, на втором месте Индия — 34 млн 344 тыс. 683, затем идет Бразилия 21 млн 862 тыс. 458 человек.

Россия занимает пятое место. В стране коронавирус подхватили 8 млн 755 тыс. 930 человек, умерло при этом 245 тыс. 635 пациентов.

Ранее Gazeta.SPb.ru. сообщала, что на борту самолета в Гамбурге нашли пассажира, скончавшегося от коронавируса.