В Петербурге сотрудница банка криком спугнула грабителя с пистолетом

Мужчина с пистолетом вошел в отделение банка на Лиговском проспекте. Фото: unsplash.com

Мужчина с пистолетом вошел в отделение банка на Лиговском проспекте. Фото: unsplash.com

Злоумышленнику не удалось «подзаработать». Мужчина испугался и ушел ни с чем.

В субботу вечером, 6 ноября, в Центральном районе Петербурга зафиксировали неудачную попытку ограбления банка. Об этом сообщает 78.ru, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Инцидент случился в банке «Викинг», располагающийся на Лиговском проспекте, 43/45. В отделение вошел неизвестный. Мужчина заявил, что намерен приобрести доллары.

Злоумышленник, оказавшись в кассе, направил на сотрудницу банка пистолет и потребовал деньги. Однако кассирша так закричала, что преступник опешил и убежал ни с чем. Мужчину объявили в розыск.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербурженка «заплатила» за такси телефоном. Грабителя задержали на улице Белы Куна.