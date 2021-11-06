В Петербурге сотрудница банка криком спугнула грабителя с пистолетом

В Петербурге сотрудница банка криком спугнула грабителя с пистолетом
Мужчина с пистолетом вошел в отделение банка на Лиговском проспекте. Фото: unsplash.com

Злоумышленнику не удалось «подзаработать». Мужчина испугался и ушел ни с чем.

В субботу вечером, 6 ноября, в Центральном районе Петербурга зафиксировали неудачную попытку ограбления банка. Об этом сообщает 78.ru, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Инцидент случился в банке «Викинг», располагающийся на Лиговском проспекте, 43/45. В отделение вошел неизвестный. Мужчина заявил, что намерен приобрести доллары.

Злоумышленник, оказавшись в кассе, направил на сотрудницу банка пистолет и потребовал деньги. Однако кассирша так закричала, что преступник опешил и убежал ни с чем. Мужчину объявили в розыск.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербурженка «заплатила» за такси телефоном. Грабителя задержали на улице Белы Куна.

викинг вооруженное ограбление лиговский проспект новости СПб Центральный район


 

Новости партнеров
Врач-иммунолог назвал продукт, повышающий риск тромбоза в 20 раз
Врач-иммунолог назвал продукт, повышающий риск тромбоза в 20 раз
Локдаун еще на неделю, продление ареста Хованского, театр
Локдаун еще на неделю, продление ареста Хованского, театр "Буфф" теперь без QR-кода: главное в Петербурге 3 ноября
Врачи Петербурга проверили 12 смертей после вакцинации от COVID-19
Врачи Петербурга проверили 12 смертей после вакцинации от COVID-19
Со следующей недели Петербург начнут украшать к Новому году
Со следующей недели Петербург начнут украшать к Новому году
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге ожидаются дожди и +6 градусов в воскресенье
В мире коронавирусом заразились более 250 млн человек
В Колпинском районе утром горел цех по хранению опилок
Гендиректор МХАТа объяснил отмену спектакля с Бузовой фразой «только бизнес»
Диетолог назвала продукт, который подойдет для перекуса при язве и гастрите
Десять спасателей ночью тушили полыхающую постройку на улице Кольцова
Бузова улетела в Париж, оставив дома больную коронавирусом мать
Диетолог назвала овощ, стимулирующий иммунитет в сезон ОРВИ