В Ленобласти Covid подхватили еще 398 человек

В Ленобласти Covid подхватили еще 398 человек
В Ленобласти выявили новые случаи заражения коронаирусом. Фото: pexels.com

В Ленинградской области за последние сутки зафиксированы 398 случаев заболевания коронавирусом. Об этом сегодня, 6 ноября, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти выявлено 90 719 случаев ковида. При этом выздоровели 61 723 пациентов, в том числе 352 за последние сутки. Кроме того, стало известно о четырех летальных исходах, которые подтвердили за прошедший день. Общее количество жертв коронавируса в 47 регионе достигло 2 601.

Хуже всего обстоят дела во Всеволожском районе, там заразились коронавирусом 81 человек, в Гатчинском районе ковид подцепили 47 граждан, а в Выборгском районе вирус выявили у 38 пациентов.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что в Минздраве объяснили, как правильно сдавать ПЦР-тест на коронавирус.

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