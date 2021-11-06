Орнитологи Ленобласти поделились фотографией «самостоятельного» дрозда

Орнитологи Ленобласти поделились фотографией «самостоятельного» дрозда
Дрозд оказался "самостоятельным". Фото: скриншот "ВКонтакте"

Орнитологи из 47-ого региона поделились снимком, на котором предстал «самостоятельный» дрозд.

Фотография была выложена в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Ладожская орнитологическая станция (ЛОС)» 5 ноября.

На снимке заметно, что исследователь крепко держит птицу. Позади же лежит специальная ведомость.

В другой руке у деятеля науки инструмент, предназначенный для кольцевания пернатых.

Автор публикации отметил, что дрозд буквально настаивал на закреплении специальной метки на лапке.

Публикация умилила подписчиков группы. Некоторые пользователи писали, что дрозды, и в правду, необычайные птицы. Другие же ахнули, при виде когтей птахи.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, о том, какие экзотические животные «прилетели» за год в Петербург.

дрозд ленобласть орнитологи


 

Новости партнеров
«Спутник Лайт» будет доступен только для двух категорий граждан
«Спутник Лайт» будет доступен только для двух категорий граждан
Гинцбург заявил об отсутствии побочных действий даже у трижды вакцинированных
Гинцбург заявил об отсутствии побочных действий даже у трижды вакцинированных "Спутником V"
Локдаун еще на неделю, продление ареста Хованского, театр
Локдаун еще на неделю, продление ареста Хованского, театр "Буфф" теперь без QR-кода: главное в Петербурге 3 ноября
Кому можно привиться
Кому можно привиться "Спутником Лайт" и почему его переквалифицировали?
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге за сутки выявили 2 551 случай заражения COVID
В Ленобласти в понедельник ожидается гололедица и до -2 градусов
Неизвестные обчистили табачную лавку на Новаторов на 1,4 миллиона
В понедельник в Петербурге пройдет мокрый снег
Грузовик вылетел на обочину и опрокинулся на Ропшинском шоссе
Международные форумы в Петербурге могут пройти без иностранцев из-за QR-кодов
Дороги Петербурга свободны от пробок в воскресенье утром: 1 балл
Спасатели помогли мужчине, за плутавшему в лесу