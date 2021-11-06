Орнитологи Ленобласти поделились фотографией «самостоятельного» дрозда

Орнитологи из 47-ого региона поделились снимком, на котором предстал «самостоятельный» дрозд.

Фотография была выложена в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Ладожская орнитологическая станция (ЛОС)» 5 ноября.

На снимке заметно, что исследователь крепко держит птицу. Позади же лежит специальная ведомость.

В другой руке у деятеля науки инструмент, предназначенный для кольцевания пернатых.

Автор публикации отметил, что дрозд буквально настаивал на закреплении специальной метки на лапке.

Публикация умилила подписчиков группы. Некоторые пользователи писали, что дрозды, и в правду, необычайные птицы. Другие же ахнули, при виде когтей птахи.

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