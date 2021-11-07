Канье Уэст сообщил, что не хочет расходиться с Ким Кардашьян

Канье Уэст сообщил, что не хочет расходиться с Ким Кардашьян
Канье Уэст не хочет расставаться с Кардашьян. Фото: Instagram рэп-исполнителя

Американский рэпер, миллиардер, музыкальный продюсер, композитор и дизайнер заявил, что желает сохранить семью.

Уэст, некоторое время назад сменивший имя на Йе, прокомментировал развод с американской звездой Ким Кардашьян.

В словах музыканта был намек будто бы они с Ким на самом деле не расставались.

Рэпер пришел на подкаст Drink Champs. На шоу он дал свое первое после развода интервью. По словам Канье, он желает сохранить семью с Кардашьян.

«Мои дети хотят, чтобы их родители были вместе. Я хочу, чтобы мы были вместе», — объяснил Канье Уэст.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Forbes впервые за 25 лет не включил экс-президента США Дональда Трампа в рейтинг самых богатых миллиардеров страны. Он не попал в список из-за того, что понес ощутимые потреи на фоне пандемии ковида.

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