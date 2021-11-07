Спасатели помогли мужчине, за плутавшему в лесу

Спасатели помогли мужчине, за плутавшему в лесу
Мужчина был на велосипеде. Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО

В Приозерском районе Ленобласти спасли мужчину, который заблудился в лесу.

Подробности сообщили в группе авариной-спасательной службы региона в соцсети «ВКонтакте». Мужчина потерялся в лесном массиве около озера Дроздово и не смог самостоятельно найти дорогу к населенным пунктам.

Специалистам поисково-спасательного отряда Приозерска удалось оперативно обнаружить пропавшего. На данный момент мужчину передали родственникам.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Тихвинском районе Ленобласти две бабушки ушли в лес без телефона и заблудились. В полицию о пропаже заявила их знакомая. Ушедшим в лес женщинам 67 и 70 лет.

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