Спасатели помогли мужчине, за плутавшему в лесу

В Приозерском районе Ленобласти спасли мужчину, который заблудился в лесу.

Подробности сообщили в группе авариной-спасательной службы региона в соцсети «ВКонтакте». Мужчина потерялся в лесном массиве около озера Дроздово и не смог самостоятельно найти дорогу к населенным пунктам.

Специалистам поисково-спасательного отряда Приозерска удалось оперативно обнаружить пропавшего. На данный момент мужчину передали родственникам.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Тихвинском районе Ленобласти две бабушки ушли в лес без телефона и заблудились. В полицию о пропаже заявила их знакомая. Ушедшим в лес женщинам 67 и 70 лет.