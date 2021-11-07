В Петербурге за сутки скончались 83 COVID-пациента

В Петербурге за минувшие сутки скончались 83 пациента, у которых был подтвержден коронавирус.

Об этом стало известно в воскресенье, 7 октября. Как сообщили на официальном сайте «Стопкоронавирус.рф», побороть болезнь за последние 24 часа смогли 1 357 горожан.

Отмечается, что за последние сутки Петербург занял третье место в России по числу зараженных. В городе выявлено 2 2 551 инфицированный. Коэффициент распространения вируса составил 0,93%.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Санкт-Петербурге закончили цикл вакцинации от коронавируса почти два миллиона человек. Сертификаты о вакцинации могут получить 1 млн 932 тысячи человек. Некоторые пока что ждут второго укола, но совсем скоро также станут обладателями QR-кодов. Сделать прививку от новой болезни можно в 177 пунктах вакцинации – как в поликлиниках, так и в торговых центрах.