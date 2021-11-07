За сутки 6 406 петербуржцев закончили цикл вакцинации коронавируса

За сутки 6 406 петербуржцев закончили цикл вакцинации коронавируса
Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

В Петербурге за сутки 6 406 горожан закончили цикл вакцинации от коронавируса.

Об этом стало известно в воскресенье, 7 ноября. Первично за последние 24 часа привились 6 887 горожан, закончили цикл вакцинации 6 406 человек.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, всего прошедших первый этап вакцинации насчитывается 1 812 916 (без учета «Спутника Лайт»), а оба этапа — 1 939 167 горожан.

На данный момент в городе работают 177 пунктов вакцинации.

Напомним, в Петербурге за минувшие сутки выявили еще 2 551 случай заражения. Город спустился на третье место среди регионов РФ по заболеваемости COVID-19, лидирует Москва. Также за минувшие сутки скончались 83 пациента, у которых был подтвержден коронавирус.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что почти 400 петербуржцев с COVID подключены к ИВЛ.

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