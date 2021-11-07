Офтальмолог назвал безопасное расстояние от монитора компьютера до глаз

Офтальмолог назвал безопасное расстояние от монитора компьютера до глаз
Расположить экран монитора компьютера следует прямо перед собой. Фото: pixabay.com

Доктор медицинских наук, врач-офтальмолог Сергей Хомяков рассказал, на каком расстоянии можно сидеть за компьютером без вреда для зрения.

«Расположить экран монитора компьютера следует прямо перед собой. Верхний край экрана должен быть на уровне линии вашего взора. Расстояние от глаз до монитора должно быть около 50-60 сантиметров», — приводит слова специалиста РИА «Новости».

Если вы работаете за ноутбуком или планшетом диагональю экрана 10-12 дюймов, то расстояние должно быть в среднем 40-45 сантиметров.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Роспотребнадзоре составили список витаминов, микроэлементов и биологически активные веществ, необходимых для поддержания зоркости, а также посоветовали, из каких продуктов их можно получить.

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