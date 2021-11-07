Девушку, любующуюся пейзажами Сочи, столкнул с обрыва кабриолет

Девушку, любующуюся пейзажами Сочи, столкнул с обрыва кабриолет
Информация о состоянии пострадавших уточняется. Baltphoto/ Андрей Пронин

Девушка получила травмы и была госпитализирована.

В Сочи случился неприятный инцидент на смотровой площадке в горах, в результате которой пострадала девушка. Об этом сегодня, 7 ноября, сообщают «Вести Сочи».

По предварительным данным, водитель кабриолета, выезжающий со стоянки, перепутал педали, что и стало причиной наезда на девушку. Она в этот момент любовалась видами в Сочи. В результате пострадавшую госпитализировали с различными травмами, кабриолет чуть не оказался в пропасти, а водитель получил перелом руки.

Напоминаем, что еще одно резонансное ДТП также случилось в Сочи. 9 октября машина, в которой ехала телеведущая Ксения Собчак, оказалась на полосе встречного движения и врезалась в легковушку. В результате погибла девушка, еще двое пострадали.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Сочи водителю дивана на колесах выписали штраф.

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