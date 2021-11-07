В Екатеринбурге охранил ТЦ поколотил женщину из-за сертификата о вакцинации

В Екатеринбурге охранил ТЦ поколотил женщину из-за сертификата о вакцинации
Охранник избил посетительницу. Фото: Pixabay

Мужчина почему-то подумал, что сертификат ненастоящий.

В Екатеринбурге охранник торгового центра «Кит» избил женщину, так как ему показалось, что она показывает ему ненастоящий сертификат о вакцинации. Об этом пишет E1.

Известно, что потерпевшая предоставила распечатанный сертификат, который ей дали во время прохождения вакцинации. Охранник посчитал, что это – подделка. Второй сотрудник предположил, что женщина сама распечатала документ на принтере и пытается их обмануть. Троица начала ссориться – в какой-то момент охранник опустился до оскорблений и назвал женщину «тупой», за что получил по лбу справкой.

Оскорбленный сотрудник ТЦ вытащил посетительницу на улицу и начал ее колотить. Очевидцы вызвали полицейских, которые разняли дерущихся. У женщины сотрясение мозга и синяк.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербурженка рассказала, как ее с мужем избили подростки за доброе дело.

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