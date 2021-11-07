Врач рассказал, как жить в квартире с коронавирусным больным и не заразиться

Врач рассказал, как жить в квартире с коронавирусным больным и не заразиться
Заразиться дома довольно легко. Фото: pixabay

Нужно тщательно убираться и почаще проветривать комнаты.

Врач-дезинфектолог Николай Дубинин рассказал, как быть, если в квартире кто-то заболел коронавирусом, чтобы не заразиться. Его слова приводит Life.ru.

Эксперт отметил, что коронавирус способен выживать на различных поверхностях, поэтому важно соблюдать жесткие правила. Во-первых, больной должен носить респиратор достаточного класса защиты FFP2-FFP3, так как обычная маска вряд ли поможет. Во-вторых, нужно тщательно убираться в помещениях общего пользования, а также проветривать комнаты. Не забывайте протирать двери, дверные ручки, столы, подлокотники.

Для обработки подойдут дезинфектанты из перечня Роспотребнадзора, рекомендованного для борьбы с коронавирусом. Врач добавил, что важно изолировать зараженного и как можно меньше с ним контактировать.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что терапевт рассказала, как вернуть память после коронавируса. Многие переболевшие жалуются на ухудшение памяти.

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