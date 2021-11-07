Принц Гарри собирается ехать в Великобританию один

Герцог хочет провести время со своей семьей.

Принц Гарри, обеспокоенный госпитализацией Елизаветы II, планирует поехать в Великобританию, чтобы провести время с семьей. Источники уверяют, что брать с собой Меган Маркл он не планирует. Об этом пишет Express.

Герцог Сассекский искренне переживает за здоровье бабушки и, несмотря на конфликты, готов пробыть с ней некоторое время. Непонятно, когда именно принц Гарри собирается вернуться в Великобританию. Сами супруги никак не комментируют слухи и пока что находятся в США.

Напоминаем, что в последнее время здоровье 95-летней Елизаветы II вызывает опасение. Недавно ей пришлось отменить поездку в Северную Ирландию – подобное королева позволяет в редких случаях. Кажется, у монарха обострились проблемы с ногами.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что после тревожных новостей Елизавета II оказалась в больнице. Состояние здоровья королевы ухудшилось, но ее жизни, кажется, ничего не угрожает.