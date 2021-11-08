В Петербурге завершилась нерабочая неделя

В Петербурге завершилась нерабочая неделя
QR-код будет выдаваться сразу после получения второй прививки. Фото: Gazeta.SPb

Локдаун, длившийся с 30 октября по 7ноября, продлевать не стали.

В Санкт-Петербурге с 8 ноября начинается стандартная рабочая неделя. В городе снимаются жесткие ограничения, но ряд правил придется соблюдать.

С 8 ноября вновь откроются кафе, рестораны, цирки, концертные залы, кинотеатры, аквапарки, зоопарки, океанариумы и ледовые катки. Посещать их можно только в средствах индивидуальной защиты, закрываться объекты должны до 23:00.

Проведение культурных, зрелищных, конгрессно-выставочных, физкультурных, торжественных и досуговых мероприятий разрешили, но также до 23:00. На них могут присутствовать не более 40 участников, если больше, то придется согласовывать с властями.

Чтобы сходить в театр, музей, цирк, концертный и выставочный зал, дом отдыха и кинотеатр, придется предоставлять QR-код. С 15 ноября это правило также нужно будет соблюдать при посещении бассейнов, фитнес-центров, спортивных залов и развлекательных заведений, а также для церемонии регистрации брака.

С 1 декабря QR-коды будут требовать у посетителей общепитов и объектов торговли. Исключения составят производственные столовые, общепиты на вокзалах и в аэропортах, а также аптеки, автозаправки, продовольственные магазины и магазины без зала обслуживания.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что российский вирусолог выступил за принудительную вакцинацию от COVID.

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