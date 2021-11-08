Бывшую солистку группы «Время и Стекло» госпитализировали

Бывшую солистку группы «Время и Стекло» госпитализировали
Дорофеева попала в больницу перед концертом. Фото: скриншот Instagram

Пока что непонятно, что стало причиной ухудшения здоровья.

Украинская певица Надежда Дорофеева отменила концерт, запланированный на 6 ноября. Позже выяснилось, что ей потребовалась госпитализация. Информация об этом появилась в ее Instagram-сторис.

В тексте говорится, что здоровье артистки внезапно ухудшилось, поэтому выступать она пока что не может. Певицу, писали ее представители, положили в больницу на обследование. Прочие подробности распространять не стали.

Концерт должен был состояться в Египте. Напоминаем, что группа «Время и Стекло» распалась в 2020 году. С тех пор Надежда Дорофеева занимается сольной карьерой.

«Мы с Лешей поняли, что сделали максимально все, и наше время в группе действительно истекло»,

— пояснила артистка.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Асмус рассказала о госпитализации дочери. По словам Асмус, ее дочь подхватила кишечную инфекцию, ее постоянно рвало, а температура не сбивалась.

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