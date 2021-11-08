Спасатели потушили частный дом в Гатчинском районе

Спасатели потушили частный дом в Гатчинском районе
Пожар ликвидирован. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

Утром 8 ноября в Гатчинском районе Ленобласти произошел пожар. Сообщение о возгорании поступило в 02:43 мск.

Как сообщили в ГУ МЧС по региону, в СНТ «Строганово» горел частный дом на площади 48 квадратных метров.

На месте происшествия работали дежурные смены 105 и 106 пожарных частей противопожарной службы Ленинградской области. В ликвидации пожара участвовали восемь человек личного состава и две единицы техники.

Справиться с огнем удалось в 03:35 мск. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на трассе «Россия» после ДТП загорелась машина: водитель погиб.

Гатчинский район пожар происшествия


 

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