Спасатели потушили частный дом в Гатчинском районе

Утром 8 ноября в Гатчинском районе Ленобласти произошел пожар. Сообщение о возгорании поступило в 02:43 мск.

Как сообщили в ГУ МЧС по региону, в СНТ «Строганово» горел частный дом на площади 48 квадратных метров.

На месте происшествия работали дежурные смены 105 и 106 пожарных частей противопожарной службы Ленинградской области. В ликвидации пожара участвовали восемь человек личного состава и две единицы техники.

Справиться с огнем удалось в 03:35 мск. Информации о пострадавших не поступало.

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