Спасатели больше часа тушили частный дом во Всеволожском районе

Во Всеволожском районе Ленинградской области среди ночи вспыхнул частный жилой дом.

Возгорание случилось вечером воскресенья, 7 ноября, в СНТ Проба. К месту ЧП оперативно были направлены дежурные смены двух пожарно-спасательных частей.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по области, пламя охватило площадь в 64 квадратных метра. Спасатели боролись с огнем больше часа.

В результате пожара обошлось без пострадавших. Причины и обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о пожаре в Гатчинском районе Ленобласти. В СНТ «Строганово» горел частный дом на площади 48 квадратных метров.