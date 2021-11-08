Спасатели больше часа тушили частный дом во Всеволожском районе

Спасатели больше часа тушили частный дом во Всеволожском районе
Спасатели оперативно потушили пламя. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Во Всеволожском районе Ленинградской области среди ночи вспыхнул частный жилой дом.

Возгорание случилось вечером воскресенья, 7 ноября, в СНТ Проба. К месту ЧП оперативно были направлены дежурные смены двух пожарно-спасательных частей.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по области, пламя охватило площадь в 64 квадратных метра. Спасатели боролись с огнем больше часа.

В результате пожара обошлось без пострадавших. Причины и обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о пожаре в Гатчинском районе Ленобласти. В СНТ «Строганово» горел частный дом на площади 48 квадратных метров.

ГУ МЧС России по Ленобласти пожар спасатели


 

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