Восьмикомнатная коммуналка полыхала утром в Большом Казачьем переулке

Пожар случился в доме в Большом Казачьем переулке. Фото: скриншот google.maps

Пожар случился в доме в Большом Казачьем переулке. Фото: скриншот google.maps

В Адмиралтейском районе Петербурга произошел пожар. Огонь разгорелся в коммунальной квартире.

Возгорание случилось в понедельник, 8 ноября, в, по адресу: Большой Казачий переулок, 6. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 9:10. К месту происшествия оперативно были направлены 15 спасателей на трех спецмашинах.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по городу, в 8-ми комнатной коммунальной квартире обгорел матрас.

В 9:48 пожар ликвидировали. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спасатели больше часа тушили частный дом во Всеволожском районе. Пламя охватило площадь в 64 квадратных метра.