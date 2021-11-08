На Ветеранов более получаса полыхала однушка

На Ветеранов более получаса полыхала однушка
Пожар случился в доме на проспекте Ветеранов. Фото: Вконтакте/"ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

В Кировском районе Петербурга произошел квартирный пожар. спасатели боролись согнем более получаса.

Возгорание случилось в понедельник, 8 ноября, в доме №78 на проспекте Ветеранов. Сигнал о ЧП поступил в 13:08. К месту происшествия оперативно были направлены 15 спасателей на трех единицах спецтехники.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по городу, в однокомнатной квартире происходило горение на площади 30 квадратных метров

В 13:40 пожар локализовали. Сведения о пострадавших не поступали. Причины появления огня выясняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что восьмикомнатная коммуналка полыхала утром в Большом Казачьем переулке. В одной из комнат загорелся матрас.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу пожар спасатели


 

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