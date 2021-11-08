Вылегжанин рассказал о ситуации с COVID-19 в Ленобласти

Регион обеспечен лекарствами, кислородом и уже приступил к подготовке к работе в новогодние праздники. Фото: pexels

Регион обеспечен лекарствами, кислородом и уже приступил к подготовке к работе в новогодние праздники. Фото: pexels

Глава комитета по здравоохранению Ленобласти Сергей Вылегжанин рассказал, что уровень госпитализации с коронавирусом на прошедшей неделе снизился по сравнению с позапрошлой.

Как сообщает Online.47, сейчас в инфекционных стационарах Ленобласти развернуто 2 508 коронавирусных коек, из которых занято 1 956. На ИВЛ находятся 42 пациента. Более 20 тысяч больных лечатся от коронавируса на дому.

«Уровень госпитализации за прошедшую неделю составил 1134 пациента, это чуть меньше позапрошлой недели», — отметил председатель комздрава.

Все областные больницы в нерабочие дни работали по режиму будних дней, поэтому всех выздоровевших быстро выписывали. На сегодняшний день свободно 22% коечного фонда, добавил чиновник.

Регион обеспечен лекарствами, кислородом и уже приступил к подготовке к работе в новогодние праздники. Кроме того, в комздраве рассказали о вакцинации в Ленобласти. С начала вакцинации в регион поступил 941 241 комплект вакцин.

К настоящему моменту привито 723 064 человека. Первично вакцинировались 46,3% жителей, полностью — 41%.

Вылегжанин назвал темпы вакцинации хорошими.

«Важно их не уменьшать, а наоборот увеличивать, чтобы привить 60% населения. За последние годы мы доказали эффективность вакцинации против гриппа, люди уже на своем опыте убедились, что эта болезнь перестает для нас быть большой проблемой, если мы вакцинируемся быстро и держим 60%», — заявил чиновник.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти еще 404 человека заболели коронавирусом.