В Кремле ответили на вопрос об эффективности нерабочих дней в России

В Кремле ответили на вопрос об эффективности нерабочих дней в России
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал итоги нерабочих дней. Фото: kremlin.ru

Делать выводы об эффективности нерабочих дней в борьбе с пандемией коронавируса еще рано делать. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В России завершилась нерабочая неделя, введенная из-за сложной эпидемиологической ситуации. По словам официального представителя Кремля, итог от введения локдауна будет понятен где-то через неделю.

Как сообщил ТАСС, Песков подчеркнул, что в некоторых регионах ситуация с коронавирусом начала стабилизироваться, однако выводы пока делать рано.

Напомним, нерабочие дни в стране ввели с 30 октября по 7 ноября. Властям регионов было предоставлено право продлевать их по своему усмотрению.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге вступили в силу новые COVID-ограничения. Они касаются в первую очередь работы кафе и досуговых объектов.

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