В тоннеле дамбы на КАД ограничат движение, чтобы оценить ущерб от ДТП с грузовиками

В тоннеле дамбы на КАД ограничат движение, чтобы оценить ущерб от ДТП с грузовиками
Большегрузы повредили имущество КЗС. Фото: скриншот instagram

Работы по оценке ущерба, причиненного грузовиками в результате ДТП, ограничат движение в тоннеле петербургской дамбы.

Об этом сообщили в ФКП «Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России». Специалисты 9 ноября будут оценивать ущерб, причиненный негабаритным транспортом в тоннеле на внутреннем кольце КАД.

Работы будут проводиться во вторник с 9 до 18 часов. Для этого потребуется закрыть для движения правую и среднюю полосы.

К автомобилистам в дирекции КЗС обратились с просьбой соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим.

Инцидент произошел вечером 3 ноября. Водители двух большегрузов проигнорировали разрешенную высоту для следования и проехала в тоннель. Там они повредили оборудование на крупную сумму. В ФКП «Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России» сообщили, что сумма ущерба составила 24 миллиона рублей, а в полиции назвали другую цифру – 250 тысяч рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге возбудили уголовное дело после повреждения оборудования дамбы на 24 млн.

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