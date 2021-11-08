Билеты с QR-кодами могут появится в общественном транспорте Петербурга

Билеты с QR-кодами могут появится в общественном транспорте Петербурга
Билеты с QR-кодами могут появится в общественном транспорте Петербурга. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Санкт-Петербурге был объявлен аукцион на разработку автоматизированной системы в транспорте под названием «Управление билетами на базе штрих-кодов».

СПБ ГКУ «Организатор перевозок» решил устроить аукцион на разработку системы билетов с QR-кодами. По данным на сайте госзакупок, подрядчик, который выиграет конкурс, должен будет выполнить разработку по автоматизации билетов с QR-кодами к марту 2022 года. На реализацию проекта планируется потратить 39,8 млн рублей.

Система цифровых билетов позволит перейти на работу транспорта без кондукторов, а также внедрить пересадочный тариф. Нововведения планируется реализовать в рамках транспортной реформы, которая начнётся в следующем году.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что пригородные автобусы начинают работу по зимнему расписанию в связи с традиционным осенним падением пассажиропотока. В расписании пригородного транспорта появились изменения.

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Билеты с QR-кодами могут появится в общественном транспорте Петербурга
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