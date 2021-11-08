Петербургский Главврач рассказала о смертности привитых от коронавируса пациентов

Петербургский Главврач рассказала о смертности привитых от коронавируса пациентов
Татьяна Суровцева рассказала о смертности привитых от коронавируса пациентов. Фото: Комитет по внешним связам Санкт-Петербурга

Главный врач городской больницы №20 Татьяна Суровцева рассказала, что вакцинированные пациенты легче переносили коронавирус и не попадали в реанимацию, однако летальные исходы среди привитых редко, но встречались.

Главный врач петербургской больницы №20 Татьяна Суровцева отметила, что привитые пациенты составляют только 10% из поступающих в стационар. Об этом специалист поделилась с телеканалом «Санкт-Петербург».

По словам специалиста, вакцинированные пациенты поступают в больницу чаще всего с легкой формой болезни, не попадают в реанимацию, но летальные исходов среди поступающих с прививкой также встречались.

«Мы не видим летальных исходов. Крайне редко это возникает. Там были какие-то сопутствующие заболевания серьезные или какие-то очень серьезные хромосомные генные заболевания. Мы понимаем, что этот вирус очень серьезный. Это больные очень сложные, поэтому был бы такой пациент привит или не был, я думаю, исход бы был тот же», — отмечает специалист.

Медики продолжают напоминать о важности вакцинации. Массовая прививочная компания, по мнению экспертов, — это единственный способ остановить распространение инфекции.

Ранее gazeta.spb.ru писала , что вирусолог Петр Чумаков выступил за обязательную вакцинацию от коронавируса, так как в условиях распространения дельта-штамма COVID-19 важно, чтобы привилось около 80% населения.

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Петербургский Главврач рассказала о смертности привитых от коронавируса пациентов
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