В центре Петербурга спасатели тушили пожар в кафе

В ночь с 8 на 9 ноября в Адмиралтейском районе Петербурга загорелось кафе «Изба».

Около 01:10 на Садовой улице в доме 67 случился пожар: загорелось кафе «Изба». Об этом стало известно из Telegram-канала «Мегаполис».

В Адмиралтейском районе загорелось кафе. Как передает 78.ru со ссылкой на слова источника в экстренных службах, в помещении в момент возгорания не было людей. Спасатели эвакуировали жильцов с вышележащих этажей.

Пожар удалось ликвидировать. Информация о пострадавших в происшествии не поступала.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что также в ночь с 8 на 9 ноября около 23:50 во Фрунзенском районе Петербурга загорелась бытовка размером 2х4 метра. По прибытию на место удалось установить, что огонь занял площадь 6 квадратных метров, в результате чего обгорела обстановка. Пожар удалось локализовать в 00:03.