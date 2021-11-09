В центре Петербурга спасатели тушили пожар в кафе

В центре Петербурга спасатели тушили пожар в кафе
В Адмиралтейском районе спасатели тушили пожар в кафе. Фото: Telegram-канал "Мегаполис"

В ночь с 8 на 9 ноября в Адмиралтейском районе Петербурга загорелось кафе «Изба».

Около 01:10 на Садовой улице в доме 67 случился пожар: загорелось кафе «Изба». Об этом стало известно из Telegram-канала «Мегаполис».

В Адмиралтейском районе загорелось кафе. Как передает 78.ru со ссылкой на слова источника в экстренных службах, в помещении в момент возгорания не было людей. Спасатели эвакуировали жильцов с вышележащих этажей.

Пожар удалось ликвидировать. Информация о пострадавших в происшествии не поступала.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что также в ночь с 8 на 9 ноября около 23:50 во Фрунзенском районе Петербурга загорелась бытовка размером 2х4 метра. По прибытию на место удалось установить, что огонь занял площадь 6 квадратных метров, в результате чего обгорела обстановка. Пожар удалось локализовать в 00:03.

адмиралтейский район возгорание ленобласть новости СПб пожар происшествие


 

Новости партнеров
Смольный продлит ковидные
Смольный продлит ковидные "каникулы" в Петербурге на неделю
COVID-19 теряет хватку: в Петербург начали возвращаться
COVID-19 теряет хватку: в Петербург начали возвращаться "старые добрые инфекции"
В Калининском районе Петербурга загорелся университет
В Калининском районе Петербурга загорелся университет
Каким препаратом ревакцинироваться от COVID-19 после 60 лет
Каким препаратом ревакцинироваться от COVID-19 после 60 лет
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В центре Петербурга спасатели тушили пожар в кафе
Депутат Госдумы прокомментировал причины прекращения пенсионных выплат
Врач-иммунолог назвал способ, который может повысить количество антител при ...
Эксперты поделились привычками, которые улучшат уровень холестерина
Госдума рассмотрит законопроект об отмене техосмотра
От оспы в Ленобласти привили более 45% мелкого рогатого скота
Российские военные начали ревакцинироваться вакциной «КовиВак»
По мнению инфекциониста, вакцинированные от COVID-19, мешают вирусу мутировать